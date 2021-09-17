Украина

Андрей Шморгун рассказал, как протекает болезнь у форварда киевского клуба.

Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун прокомментировал состояние нападающего Эрика Рамиреса, который находится на изоляции из-за положительного теста на коронавирус.

"У Эрика Рамиреса диагностировали коронавирус, поэтому он остался на изоляции в Парагвае, где сборная Венесуэлы проводила матч отбора ЧМ-2022. Болезнь протекает для него без осложнений, он чувствует себя хорошо, но режим изоляции все равно продлится десять дней. Только после этого он сможет вернуться в расположение клуба, если повторный тест даст отрицательный результат", — приводит слова Шморгуна пресс-служба "бело-синих".

В нынешнем сезоне Рамирес провел два поединка, в которых забил один гол и отдал один ассист. Также на его счету две встречи в составе национальной команды против Аргентины и Перу.

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