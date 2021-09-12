Форвард киевлян заразился коронавирусом в расположении национальной команды.
Эрик Рамирес, ФК Динамо Киев
12 сентября 2021, 07:15
Нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.
Футболист заразился коронавирусом в расположении сборной Венесуэлы во время международной паузы.
"Два дня назад, перед третьим отборочным матчем ЧМ-2022 с Парагваем я сдал положительный тест на коронавирус. Я уже поправляюсь, мне лучше. Надеюсь, скоро получу отрицательный результат, вернусь в команду и продолжу работать. Спасибо всем за внимание", — написал Рамирес.
Напомним, Рамирес стал игроком Динамо в минувшее летнее трансферное окно. На его счету два поединка, в которых он забил один гол и отдал один ассист.
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