Украина

Наставник рассказал о неудачном старте в ЛЧ.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о неудачном старте в Лиге чемпионов.

"Не хватает футбольной злости и того, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает еще взятия ответственности, мы должны брать ее, но когда молодая команда на поле, это сложно. Думаю, что в конечном счете мы неплохо сыграли. Мы не должны многое менять. Когда мы станем лучшей командой, то перестанем пропускать голы, как в этой игре, и будет больше забивать.

Качество газона? Надо смотреть, как мы пропускали первый мяч, – было скользко. Забивавший был уверен в себе, а мы потеряли мяч в центре поля из-за нехватки футбольной злости, чтобы его сохранить. Во втором голе все началось с аута, и это объясняет, как мы пропустили оба мяча", — рассказал Де Дзерби пресс-службе клуба.

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