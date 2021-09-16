Украина: Вторая лига

Юный Владислава Фанталин подписал первый профессиональный контракт.

ФК ЛНЗ, который выступает во Второй лиге подписал 16-летнего форварда Владислава Фанталина, для которого это первый контракт с профессиональной карьере.

Как сообщает клубная пресс-служба, Фанталин продолжит свою карьеру в МСК Днепре, за который будет выступать на правах аренды.

Сообщается, что Владислав является воспитанником черкасского футбола. Форвард занимался в футбольных школах ФК Черкассы и Днепр-80.

Как сообщает детский тренер Владислава Валентин Горкун, футболист мог переехать в академию донецкого Шахтера, но решил подписать профессиональный контракт с ЛНЗ.

"Были еще предложения от различных академий, Шахтер хотел посмотреть, но решили остаться здесь, потому что ему нужно еще закончить школу и он будет возможность дома играть во Второй лиге", — цитирует тренера пресс-служба ЛНЗ.

ЛНЗ занимает второе место в группе А Второй лиги после восьми туров, уступая Левому Берегу.