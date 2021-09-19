Украина

Защитник Днепра-1 прокомментировал исход матча против Вереса.

Днепровский Днепр-1 в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги в домашнем поединке сумел довести до положительного для себя исхода противостояние против ровенского Вереса, который под конец матча остался в меньшинстве из-за удаления Михаила Сергийчука (1:0).

Днепр-1 — Верес 1:0 Видео гола и обзор матча

После окончания поединка, защитник команды Игора Йовичевича Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от отчетной встречи.

"Ощущения от матча положительные. Мы довольны, что сумели сегодня победить, сумели взять три очка и это для нас главное. В борьбе за еврокубки очки в таких матчах терять нельзя. У соперника достаточно опытная команда, которая играла от обороны, перекрывая все зоны. Иногда соперник играл даже в шесть защитников, поэтому нам было довольно трудно расшатать их оборону.

Во втором тайме мы начали играть более прагматично, то есть больше забрасывать мячи за спину соперникам, в результате чего у нас появились моменты, один из которых мы и превратили в гол.

Откровенно говоря, чтобы сначала матча разрывать соперников надо забивать быстрый гол, но так далеко не всегда удается. Тем более, что оппоненты сразу очень низко сели в защиту, поэтому сначала мы пытались ее раскатать. Но в перерыве тренер сделал определенные коррективы в игре, и мы уже пытались действовать более прагматично, играть вперед, подбирать мячи и именно так начинать атаки. Поэтому во втором тайме нам игра лучше далась.

Что касается травмы Александра Назаренко, то я видел, что у него там колено в крови, и есть шишка. Трудно сказать, насколько тяжелая там травма, но будем надеяться, что все будет хорошо", — резюмировал украинский футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 проведет домашний матч против луганской Зари.