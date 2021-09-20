Украина

Поединок пройдет в среду, 22 сентября на стадионе НСК Олимпийский.

Матч за Суперкубок Украины между донецким Шахтером и киевским Динамо рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Ассистентами главного рефери будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка, а резервным арбитром назначен Игорь Пасхал. За систему ВАР будет отвечать Евгений Арановский.

Напомним, матч за Суперкубок Украины пройдет в среду, 22 сентября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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