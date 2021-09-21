Украина

Главный тренер Шахтера рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок Украины.

Накануне поединка за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером Роберто Де Дзерби пообщался с журналистами.

"Я просмотрел несколько матчей Динамо — хорошо организованная команда, выигравшая прошлый чемпионат, – сказал главный тренер Шахтера. – Но, думаю, что и моя команда тоже сильна. Мы пока еще не являемся командой с большой буквы, но обладаем для этого всеми качествами, в том числе и моральными".

"В истории были разные периоды: когда Шахтер был гораздо сильнее Динамо, и когда Динамо было сильнее Шахтера. В прошлом сезоне преимущество Динамо составило 11 очков. Мы должны уменьшить это расстояние, и побыстрее".

Сейчас сильные футболисты Динамо лучше готовы

"Сейчас сильные футболисты, Миколенко, Забарный, Цыганков, Шапаренко, более готовы. Но когда молодые футболисты Шахтера станут сильнее, ситуация поменяется. Мы над этим работаем".

"Я хорошо помню ту Брещию, которую тренировал Луческу. Смотреть на нее было одно удовольствие! Он выстраивал свою команду от обороны, и хотя со временем изменил свои принципы, очень хитрый и умный тренер. Для меня честь быть тренером в Украине".

Мне не нравится, что здесь арбитры испытывают давление

"Но мне не нравится, что здесь арбитры испытывают давление. В частности я говорю о пенальти в матче Динамо и Александрии на 90+8-й минуте. В Суперкубке сыграют сильные команды, и я надеюсь, что арбитр сможет работать спокойно".

Матч Шахтер — Динамо состоится в среду, 22 сентября. Начало в 21:00.