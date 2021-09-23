Украина

Football.ua детально разобрал матч за Суперкубок Украины.

Футбольная общественность Украины с нетерпением ждала матча за Суперкубок. Впервые за долгое время Динамо подходило к очному противостоянию с Шахтером фаворитом. Формированию статуса способствовали полное доминирование в прошлом сезоне, а также более успешная, целостная и стабильная игра на старте нынешнего.

Но, бумажные расклады дело ненадежное. Шахтер Роберто де Дзерби напоминал загнанного в угол зверя. После нескольких неубедительных матчей и провала в Молдове вице-чемпионы Украины проявили характер, по игре и по счету переиграв своего самого принципиального оппонента в матче за первый трофей сезона.

Шахтер — Динамо 3:0

Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Попробуем разобрать ключевые моменты эволюции матча и основные тактические нюансы противостояния.

Шахтер — Динамо 3:0 (1:0)

Голы: Траоре, 30 (Марлос), 54 (Исмаили), Алан Патрик, 61 (Майкон).

Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67) — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 78) — Марлос (Соломон, 67), Алан Патрик, Педриньо (Конопля, 88) — Траоре (Сикан, 78).

Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 66), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70) — Супряга (Гармаш, 66).

Предупреждения: Алан Патрик, Марлон, Кривцов, Педриньо — Буяльский, Де Пена, Шапаренко, Сирота, Цыганков, Забарный

Удары (в створ) – 7(6):8(3)

Владение – 56%:44%

Фолы – 9:12

Обе команды ожидаемо действовали по своим базовым схемам – 4-2-3-1. Перед матчем главным кадровым вопросом у киевлян были позиции вратаря и форварда. Мирча Луческу доверил место в воротах Денису Бойко, а на острие атаки неожиданно в старте вышел Владислав Супряга.

У Шахтера вместо находящегося в не лучшей форме Тете, на позиции правого инвертированного вингера сыграл опытный Марлос. В качестве условной "десятки" действовал Алан Патрик, а на левый фланг атаки, на этот раз вышел Педриньо. Ожидаемо, в центре поля, в паре с Майконом сыграл Степаненко. Появление Тараса в стартовом составе было необходимо "горнякам" не только в связи с лимитом на легионеров. Опытный хавбек был важен в этом матче с точки зрения своих оборонительных навыков игры. Степаненко должен был добавить Шахтеру баланса между атакой и обороной, что он собственно и сделал.

Ожидаемо, Шахтер с самого начала взял мяч под контроль. В позиционной атаке "оранжево-черные" действовали по своей уже традиционной, асимметричной структуре. Центрбеки, опорники и один из фулбеков создавали условную трапецию и коротким, неспешным розыгрышем мяча провоцировали соперников на прессинг. Подобная структура у "горняков" работала и в первой и во второй фазах позиционных атак.

В подавляющем большинстве случаев правый верхний угол трапеции занимал Додо, а Исмаили поднимался вверх по флангу и создавал ширину. Справа широкую позицию в линии атаки занимал Марлос. Нужно отметить, что ветеран сейчас демонстрирует неплохую форму. На данном этапе он смотрится эффективнее молодого Тете. Алан Патрик и Педриньо старались искать векторы и открывались между линиями обороны Динамо.

Киев, в фазе игры без мяча в основном встречал оппонентов средним блоком, поддерживая структуру 4-4-2. Вингеры садились в линию к Шапаренко и Сидорчуку, а Буяльский составлял пару с Супрягой. Один из нападающих атаковал центрального защитника с мячом, второй старался в этот момент контролировать Майкона, если, к примеру, Марлон отдавал мяч Матвиенко, то на Николая выдвигался Буяльский, а Супряга "садился" к Майкону.

На схеме выше – структура зонного прессинга Динамо. Некоторые игроки сознательно держали своего оппонента перед собой, с зазором, но когда мяч оказывался в зоне ответственности условного Цыганкова, он сразу активно встречал условного Степаненко. Это были не персональные ориентировки.

Нередко игроки Шахтера менялись позициями, сохраняя структуру. К примеру, Додо поднимался вверх. В угол трапеции опускался Марлос, который попадал в опеку Де Пены, а Додо встречал Миколенко.

На третьей минуте произошел один из ключевых эпизодов в матче. Исмаили в борьбе с Супрягой шипами рассек голову Матвиенко. Этот момент вызвал бурю эмоций, как на скамейках, так и на поле. Эпизод и его последствия сказались на темпе и интенсивности взаимодействий в последующие минуты. Трудно предположить, как бы развивалась игра, если бы не этот момент, но, пока Матвиенко неоднократно пытались останавливать кровотечение, киевляне имели хорошие шансы сделать существенный задел для общего успеха.

Шахтер периодически, непродолжительными отрезками был вынужден играть в меньшинстве, команда перестраивалась на 4-4-1. Впереди оставался один Траоре. Алан Патрик садился в линию к полузащитникам, а Степаненко занимал позицию Николая в центре обороны. У Динамо появлялась возможность свободно начинать позиционные атаки, чем они и пользовались.

Как только Матвиенко вернулся в игру после своей первой перевязки, Шахтер благодаря высокому прессингу создал первый момент в матче. Бойко под давлением едва не привез гол в свои ворота.

Вообще, нужно отметить, что важным аспектом, который оказал наибольшее влияние на ход игры, были проактивные методы обороны "горняков". Команда Де Дзерби заметно прибавила в этом компоненте.

Самый перспективный отрезок для Динамо были первые 15 минут матча. После эпизода с травмой Матвиенко и последующего конфликта на поле "Олимпийского" наблюдались "качели". Обе команды могли забить быстрый гол. Динамо создало два голевых момента. В первом, пассивность Додо и Марлона привела к штанге после удара Супряги, во втором дончан выручил нестареющий Андрей Пятов.

На скриншоте выше – эпизод, который стал причиной второго момента Динамо. Исмаили слишком высоко выдернулся из линии, оставив за спиной свободную зону. Его никто не подстраховал. Цыганков быстро оценил ситуацию и своевременно бросил в прорыв по флангу Кендзеру. Томаш дошел до штрафной и прострелил на второй темп. Буяльский пробивал в динамике метров с 14-15.

В этом противостоянии первый гол имел важнейшее стратегическое значение. Шахтер, в отличие от Динамо своими шансами воспользовался. Додо, на замахе слишком легко убрал Миколенко и подал в штрафную, где, каким-то образом верховую борьбу у Кендзьоры выиграл Марлос. Экс-игрок сборной Украины сбросил мяч под удар свободному Траоре, оформив голевую передачу.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами. После дальнего удара Степаненко мяч попал штангу, а удар Цыганков головой заблокировал Марлон.

На 9 минуте второго тайма Шахтер по сути, поставил точку в игре. На скриншоте выше – эпизод с быстрым выходом в атаку "горняков", который привел ко второму голу Траоре. Обратите внимание на расстояние между линиями Динамо. При подобном отсутствии компактности, киевляне предлагают соперникам еще и слишком большую глубину.

После того, как Шахтер удвоил свое материальное преимущество, команда де Дзерби уверенно контролировала ход матча. Игроки Динамо, разумеется, шли большими силами в атаку и периодически создавали полумоменты, но, учитывая нарушенный баланс в их структуре и возможности Шахтера в быстрых атаках, по большому счету, в оставшееся время оставался один актуальный вопрос – с каким счетом номинальные хозяева выиграют?

После матча главный тренер Динамо Мирча Луческу признал закономерность победы соперника: "Нечего комментировать, Шахтер был лучше нас. Эта игра могла не проходить, ведь мы выиграли и чемпионат и Кубок. У нас были возможности, но в такой игре многое решает забитый гол. Если бы мы забили первыми, все было бы по-другому. Сразу же стало сложнее играть.

У Шахтера очень хорошие игроки, они сильно играли индивидуально. Мне не понравилась агрессия Шахтера. Зачем со скамейки люди выбегали, бежали к нам в зону? Праздник был испорчен этой агрессией, не помню, когда видел последний раз такое, чтобы люди выходили на поле со скамейки запасных.

Пока игроки выполняли то, что я говорил перед матчем, у нас были моменты у ворот соперника. Но затем мы дали им уверенность и пропустили. Пропущенные мячи — это также и тактические ошибки. По мне, при третьем голе был фол в центре поля.

Нас обвиняли в том, что на судей мы давим, но я смотрю по фолам и желтым карточкам, которые показывают нашим игрокам... Думаю, каждый должен смотреть на свою команду. Мы не нарушали принципы фейр-плей".

"Алленаторе" Шахтера Роберто Де Дзерби не скрывал своего удовлетворения игрой и результатом: "Очень рад этой победе, рад за свою команду, ведь они в прошлом сезоне не выиграли ничего. Рад за президента, рад за всех работников, за фанатов, за болельщиков из Донецка, которые не могли разделить эту победу с командой.

Но это только первый шаг. Скоро важный поединок чемпионата, а мы хотим побеждать всегда. В футбол можно играть ногами, но мы играем умом и сердцем. Мои ребята верят в себя, они сильные футболисты.

Николай Матвиенко — грандиозный футболист. Я хочу видеть его в каждом матче таким, как сегодня. Мы общались после матча, и я пошутил, что перед следующей игрой разобью ему голову, чтобы он играл так же, как сегодня".

Как правило, послематчевые слова победителей в комментариях не нуждаются, а вот проигравшие часто не могут удержаться от невероятно субъективных оценок и суждений. Мирча Луческу, разумеется, молодец, что признает превосходство оппонента в матче, но что значит – "не помню, когда люди в последний раз выходили со скамейки на поле?" Ведь Вы же, Мистер, и выходили, причем не так давно и неоднократно, не ограничиваясь флангом или полупространством, а смело прорывались к центральной зоне. А как это стыкуется с тем, что сам Луческу не прошел коридор, созданный игроками Шахтера, перед награждением?

Да и по поводу давления на судей, итальянский тренер все правильно сказал. Разве нет?

А на счет того, что это давление не является нарушением принципов фейр-плей, агрессивное реакция на эти методы коллег из другой команды тоже, вроде бы никаких негласных правил честной игры не нарушает.

Наконец, всеукраинское дерби Шахтер — Динамо вышло из "спячки", в которую оно временно погрузилось при "рафинированном" Луише Каштру. Нас ждет горячий сезон. Мирча Луческу получил достойного оппонента, который уже доказал, что готов добиваться результата даже в процессе глобальной перестройки команды.

Трудно сказать, сможет ли Шахтер уже в этом сезоне на дистанции конкурировать с более зрелым в плане системы игры соперником, но в том, что ближайшие очные противостояния команд Луческу и Де Дзерби займут достойное место в летописи украинского футбола – можно не сомневаться. Шансы на успех в подобных матчах измеряются не только техникой, тактикой и физикой, но и уровнем тестостерона их участников. И именно, последний компонент часто оказывается важнейшим для достижения положительного результата в дерби.

Де Дзерби взял с Шахтером первый трофей сезона. Хотя, это вообще – первый трофей в тренерской карьере итальянского специалиста. Разгром на "Олимпийском"– это своего рода вызов Динамо, которое перехватило и, казалось, надежно удерживает статус лучшей команды страны. Наверняка, киевляне будет лучше мотивированы в ближайшем матче с "горняками" и 3 октября мы станем свидетелями более конкурентного противостояния двух лучших команд Украины.

Сергей Костенюк, Football.ua