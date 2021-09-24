Украина

Украинский хавбек дебютировал в мае 2007 года в составе львовских Карпат.

Полузащитник харьковского Металлиста 1925 Олег Голодюк отметился статистическим достижением в матче 1/16 финала Кубка Украины против Эпицентра (1:0). Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Для 33-летнего украинца этот матч стал 250-м в карьере в составе разных украинских клубов.

Его дебют пришелся на 26 мая 2007 года, когда он вышел на поле в составе Карпат против Арсенала. После Карпат он выступал за Ворсклу и Минай.

На счету Голодюка 221 матч в украинской Премьер-лиге, 20 встреч в Кубке Украины и еще девять в еврокубках.

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