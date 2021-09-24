Украина

Голкипер "горняков" рассказал о своих эмоциях и переживаниях во время дебютных игр за Шахтер и сборную Украины.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал свои дебютные поединки в составе "горняков" в Лиге чемпионов, а также за сборную Украины.

"Честно, когда было 3:0 в матче против Реала, было страшно. Я уже хотел, чтобы побыстрее этот матч закончился. Еще очень хотелось в дебютном матче не пропустить, но когда я второй тайм плохо играл, все мысли были чтобы встреча поскорее закончилась, и хорошо, что он и вправду закончился так (Шахтер одержал победу со счетом 3:2 в гостях — прим.).

В сборной наоборот, хотелось, чтобы время не заканчивалось пока второй не забьем. Я не чувствовал уже такого, потому был поопытней, было больше уверенности, но все равно первый раз за сборную, мандраж был, конечно, перед игрой. Но уже с первым касанием мяча стало нормально и особо не было много каких-то моментов, где бы я сильно волновался.

Сколько раз пересматривал гол Мужикова? Гол Мужикова пересматривал один раз. Я потом в обзоре просто посмотрел и все. Там был хороший удар, что пересматривать. Может, я мог бы какое-то действие сделать, но он там очень хорошо пробил, а позиция была правильная и удар был хорош.

Бил бы я одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти? Нет. Я думаю что должны бить назначенные исполнители, полевые игроки которые должны это делать. А там если уже 11-й, то у меня уже не будет выбора, но до этого доводить не нужно.

Топ-3 вратаря? Облак, Навас и Куртуа. Без Пятова? Мы же говорим про Европу, а не про Украину.

Конкуренция в сборной? Это же не только вратарскую позицию можно назвать, а и любую позицию, и там будет игрок который может играть и будет топового уровня. В сборной играют лучшие игроки, которые заслуживают этого, поэтому. Я всегда говорю, что конкуренция делает любого сильнее. Она не дает расслабиться, не дает дать слабину на секунду, поймать звезду. Поэтому нужно всегда работать, а если ты начинаешь расслабляться, то за твоей спиной четыре или пять или вся Украина, которые хотят быть на твоем месте и им только твоя слабинка и нужна", — сказал Трубин в эфире YouTube-канал vZbirna.

В нынешнем сезоне Трубин провел семь поединков, в которых пропустил пять голов. В последних играх ворота "горняков" защищал Андрей Пятов, так как Трубин восстанавливается после операции на мениске.