Украина

Смотрите поединок девятого тура УПЛ на Football.ua.

В рамках поединка девятого тура УПЛ Днепр-1 на своем поле примет приехавшую в гости луганскую Зарю. Матч между двумя конкурентами за места в еврокубках состоится сегодня, 26 сентября и начнется в 17:00 по киевскому времени.

После восьми туров у команды Игора Йовичевича 16 очков и шестое место в турнирной таблице УПЛ, а у подопечных Виктора Скрипника — 14 баллов и седьмая строчка.

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