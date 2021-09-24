Лига конференций

Поединок Лиги конференций пройдет 30 сентября в Запорожье.

Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о старте продаж билетов на поединок второго тура группового этапа Лиги конференций против итальянской Ромы.

Продажа билетов ведется в онлайн режиме. Стоимость билетов варьируется от 150 до 300 гривен.

Напомним, матч Заря — Рома пройдет 30 сентября на Славутич-Арене в Запорожье. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В первом туре Лиги конференций Заря в гостях сенсационно проиграла норвежскому Буде-Глимту, а Рома разгромила софийский ЦСКА.

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