Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и луганская Заря.

Воскресная часть девятого тура украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Днепре, где на поле Днепр-Арены Днепр-1 будет принимать луганскую Зарю.

После победы над ровенским Вересом (1:0), Игор Йовичевич решил вновь попробовать схему с тремя центрами защитниками, одним из которых стал португальский новичок Нельсон. Также, отмечаем выход на поле с первых минут Лучкевича.

Со стороны Виктора Скрипника, на фоне победы над одесским Черноморцем (3:0), отмечаем возвращение в основу Аллахьяра.

Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Ди Франко, Пихаленок, Когут, Джурасек — Довбик.

Запасные: Юрчук, Батагов, Кравченко, Игнатенко, Назаренко, Ярмолюк, Русин, Билл.



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский — Назарина, Булеца, Кочергин — Аллахьяр, Кабаев, Громов.

Запасные: Жилкин, Руфати, Имереков, Снурницын, Казаков, Кристиан, Лунев, Гладкий, Шахаб.



Матч Днепр-1 — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.