Завершивший карьеру футболист сообщил ориентировочное время проведения своего последнего поединка.
Артем Милевский, скриншот из прощального видео
27 сентября 2021, 12:08
Новость о том, что украинский экс-нападающий Артем Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста, достаточно быстро стала громким информационным поводом в нашем медийном пространстве.
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В последствии, бывший футболист дал не одно интервью в попытках объяснить свое решение и рассказать о своих планах на дальнейшее будущее, однако открытым вопросом все равно оставалась дата его прощального матча.
И вот, в интервью ресурсу Профутбол, Милевский приоткрыл информацию относительно планируемых сроков проведения ответственного для него мероприятия.
"В апреле. Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать, а как мы уже там сделаем... Есть наброски", — многозначно сообщил украинский экс-футболист.
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