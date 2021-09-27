Украина

Завершивший карьеру футболист сообщил ориентировочное время проведения своего последнего поединка.

Новость о том, что украинский экс-нападающий Артем Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста, достаточно быстро стала громким информационным поводом в нашем медийном пространстве.

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В последствии, бывший футболист дал не одно интервью в попытках объяснить свое решение и рассказать о своих планах на дальнейшее будущее, однако открытым вопросом все равно оставалась дата его прощального матча.

И вот, в интервью ресурсу Профутбол, Милевский приоткрыл информацию относительно планируемых сроков проведения ответственного для него мероприятия.

"В апреле. Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать, а как мы уже там сделаем... Есть наброски", — многозначно сообщил украинский экс-футболист.

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