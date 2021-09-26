Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо разобралось со львовским Рухом (2:0) перед игрой против мюнхенской Баварии в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Мирчи Луческу открыла счет в середине первого тайма, когда Виктор Цыганков реализовал пенальти. Спустя девять минут Денис Гармаш удвоил преимущество в счете и поставил окончательную точку в матче.

Обзор матча:

Рух — Динамо Киев 0:2

Голы: Цыганков, 29 (пен.), Гармаш, 38.



Рух: Панькив — Гагун, Белый, Мартынюк, Мысык — Карасюк, Сыч — Климчук (Лях, 58), Притула (Ориховский, 65), Бойчук (Рунич, 65) — Борячук (Кондраков, 58).



Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко (Караваев, 77) — Андриевский, Шепелев — Цыганков (Де Пена, 85), Гармаш, Вербич (Витиньо, 61) — Супряга (Шкурин, 62).



Предупреждения: Сыч, Гагун, Белый, Карасюк