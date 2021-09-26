Украина

Румынский специалист выиграл 28 встреч с Динамо, а еще 272 с Шахтером.

В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в гостях обыграло львовских Рух (2:0).

По информации пресс-службы УПЛ, эта победа стала 300 для главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу в матчах чемпионата Украины. При этом 28 раз он выигрывал с Динамо, а еще 272 игры с Шахтером.

Также отмечается, что чаще всего подопечные Мирчи Луческу побеждали со счетом 2:0 — 61 раз и 1:0 — 48 раз.

Дебютная победа в УПЛ для Луческу была зафиксирована 22 мая 2004 года в матче между Шахтером и львовскими Карпатами (5:0).

Помимо этого под руководством румынского специалиста команды забили 900 гол в УПЛ. Автором юбилейного гола стал Виктор Цыганков. 84 гола забили игроки Динамо, а 817 голов — Шахтера.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.