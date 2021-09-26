Румынский специалист выиграл 28 встреч с Динамо, а еще 272 с Шахтером.
Мирча Луческу, ФК Динамо Киев
26 сентября 2021, 12:42
В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в гостях обыграло львовских Рух (2:0).
По информации пресс-службы УПЛ, эта победа стала 300 для главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу в матчах чемпионата Украины. При этом 28 раз он выигрывал с Динамо, а еще 272 игры с Шахтером.
Также отмечается, что чаще всего подопечные Мирчи Луческу побеждали со счетом 2:0 — 61 раз и 1:0 — 48 раз.
Дебютная победа в УПЛ для Луческу была зафиксирована 22 мая 2004 года в матче между Шахтером и львовскими Карпатами (5:0).
Помимо этого под руководством румынского специалиста команды забили 900 гол в УПЛ. Автором юбилейного гола стал Виктор Цыганков. 84 гола забили игроки Динамо, а 817 голов — Шахтера.
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