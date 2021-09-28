Украина

Игорь Суркис рассказал о перспективах киевского Динамо в еврокубках.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал старт нового сезона для киевского клуба под руководством Мирчи Луческу.

"Качество игры – прежде всего. Меня оно радует, а также то, как команда выполнила установку на игру с Бенфикой. При определенном стечении обстоятельств, мы могли и победить, хотя могли и проиграть. Еще присутствует боязнь, ее было видно, но было и четкое выполнение тренерской установки на игру.

В чемпионате мы играем достойно, у нас одна ничья в восьми турах и та необязательная. Но не забывайте, что в начале чемпионате Луческу не мог присутствовать на играх, а это очень сказывается на молодых ребятах. Только его разбор всех матчей, подготовка к поединкам, дает возможность добиваться положительных результатов. Я даже не представляю, как бы развивалась команда без него.

Впереди выезд на матч с Баварией, нас ждет тяжелейшая игра, все всё понимают. Может, ребята вместе с тренерским штабом так построят игру, что мы получим и положительный результат. Я бы хотел, чтобы повторились славные традиции Динамо 1999 года, когда мы на равных играли с той же Баварией. Сегодня мы можем об этом только мечтать, но, если мечтать, это может и свершиться. Сегодня я удовлетворен работой нашей команды, снимаю шляпу перед Луческу, в его годы так работать – дай Бог каждому молодому", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее стало известно, что контракт между Динамо и Мирчей Луческу рассчитан до лета 2024 года.