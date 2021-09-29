Украина

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер сыграл в нулевую ничью с Интером, травму получил ключевой нападающий "горняков" Лассина Траоре — форварда сборной Буркина-Фасо увезли с поля.

Лассина Траоре рассказал о своем состоянии здоровья.

"Грустно, что в такой важный момент сезона Шахтер и моя страна Буркина-Фасо не могут на меня рассчитывать. Но на все воля божья.

Спасибо всем за сообщения. Приятно, что вся страна обеспокоена из-за меня. Я сделаю все как можно лучше – лучшие клиники и доктора в мире помогут мне вернуться сильнее 💪🏾. Аллах🤲🏾♥", — написал Лассина Траоре в своем Instagram.