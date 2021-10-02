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    02 октября 2021, 19:45

    ПФК Львов — Днепр-1 0:1 Видео гола и обзор матча

    Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

    ПФК Львов - Днепр-1, фото Днепр-1
    ПФК Львов - Днепр-1, фото Днепр-1 02 октября 2021, 19:45

    Днепр-1 в рамках поединка десятого тура отправился в гости к ПФК Львов и добился победы с минимальным счетом.

    Единственный гол в поединке забил Артем Довбик уже в дебюте игры — на третьей минуте.

    Обзор матча:

    ПФК Львов — Днепр-1 0:1
    Гол: Довбик, 3

    ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Якимец, Брикнер — Бусько (Эрнест, 46), Чиряк, Романчук, Грисьо (Альваро, 66) — Политыло (Сорокин, 71) — Шина (Крушинский, 46), Ныч (Ременяк, 66).

    Днепр-1: Кожокару — Кравченко (Нельсон, 73), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко (Лучкевич, 73), Джурасек (Ди Франко, 68), Гуцуляк (Русин, 80) — Довбик.

    Предупреждения: Грисьо, Романчук, Зозуля, Брикнер, Эрнест, Политыло — Игнатенко, Пихаленок, Кожокару, Дубинчак.

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    Днепр-1 ПФК Львов

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