ПФК Львов — Днепр-1 0:1 Видео гола и обзор матча

Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Днепр-1 в рамках поединка десятого тура отправился в гости к ПФК Львов и добился победы с минимальным счетом.

Единственный гол в поединке забил Артем Довбик уже в дебюте игры — на третьей минуте.

Обзор матча:

ПФК Львов — Днепр-1 0:1

Гол: Довбик, 3



ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Якимец, Брикнер — Бусько (Эрнест, 46), Чиряк, Романчук, Грисьо (Альваро, 66) — Политыло (Сорокин, 71) — Шина (Крушинский, 46), Ныч (Ременяк, 66).



Днепр-1: Кожокару — Кравченко (Нельсон, 73), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко (Лучкевич, 73), Джурасек (Ди Франко, 68), Гуцуляк (Русин, 80) — Довбик.



Предупреждения: Грисьо, Романчук, Зозуля, Брикнер, Эрнест, Политыло — Игнатенко, Пихаленок, Кожокару, Дубинчак.