Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец расписал мировую с Ингульцом из Петрово.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда Смирный воспользовался передачей Ваната в штрафной соперника. В самом концовке матча Бартулович реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

Обзор матча:

Черноморец — Ингулец 1:1

Голы: Смирный, 39 — Бартулович, 87 (с пенальти).

Черноморец: Кучерук — Вантух, Дубко, Кадири (Вачиберадзе, 70), Путря — Авагимян (Брагару, 78), Смирный (Тлумак, 59), Кравченко (Исаенко, 78), Михайленко, Цитаишвили — Ванат (Бугай, 70).

Ингулец: Гальчук — Опанасенко (Мельничук, 15), Ковалев, Поспелов, Асмелаш — Шарай, Коваленко, Запорожец, Козак (Бартулович, 81), Полегенько (Плахотнюк, 58) — Ситало (Гопей, 81).

Предупреждения: Смирный, Путря, Кравченко — Ковалев, Поспелов.