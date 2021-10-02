Украина

Забавный момент произошел во время трансляции матча молодежного чемпионата Украины.

Сегодня донецкий Шахтер U-19 в гостях уверенно обыграл киевское Динамо U-19 (2:0) в матче десятого тура молодежного чемпионата Украины.

Во время трансляции комментатор клубного канала "бело-синих" перепутал формы и радовался забитому голу игрока Шахтера Даниила Гончарука, который открыл счет в матче. После он осознал, что совершил ошибку и извинился за свои действия.

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