Украина

Молодые "горняки" вышли победителями в принципиальной дуэли.

В центральном поединке десятого тура украинского первенства U-19 донецкий Шахтер в гостях одержал минимальную победу над киевским Динамо на стадионе имени Валерия Лобановского.

Перед очной встречей двух лидеров чемпионата разделяли три очка: "горняки еще не теряли баллы в нынешнем сезоне, а "бело-синие" уступили Металлисту 1925.

Уже на третьей минуте Даниил Гончарук вывел дончан вперед, а затем на 35-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество усилиями Артема Глущенко.

Обзор матча:

Динамо U-19 — Шахтер U-19 0:2

Голы: Гончарук, 3, Глущенко, 35.

Динамо: Нещерет — Бенедюк, Боль, Дячук (Бурда, 46), Вивчаренко — Яцык, Скрипник (Горбач, 71), Царенко (Близниченко, 46), Волошин, Шулянский (Диалло, 46) — Попов.

Шахтер: Твардовский — Капинус (Бако, 69), Козик, Фарина, Булеза, Лосенко (Роспутько, 69), Глущенко, Гулько, Гончарук, Сигеев (Гаврилюк, 65), Векленко (Пушкарев, 55).

Предупреждения: Яцык, Вивчаренко, Дячук, Близниченко, Диалло — Лосенко, Гончарук, Фарина, Гаврилюк.