Украина

Голкипер Днепра-1 прокомментировал исход поединка против ПФК Львов для его команды.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 сумел удержать победу над ПФК Львов в Тернополе (1:0), забив при этом единственный мяч уже на первых минутах поединка.

ПФК Львов — Днепр-1 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении противостояния, голкипер команды Игора Йовичевича Валентин Кожокару, который был удостоен звания лучшего игрока матча в составе своего клуба, сделал оценку происходящего на поле в этот вечер.

"Это была действительно тяжелая игра. Свою роль сыграло также и состояние поля — оно было не самым лучшим, и это доставляло нам хлопот. Вынуждены были применять длинные передачи. Но самым важным является то, что мы забрали три очка.

Честно, не ожидал получить награду после игры. Я счастлив, как, наверное, был бы счастлив каждый. Ведь она означает, что моей работой остались довольны. Это действительно классно!

Очень приятно это слышать, что болельщики Днепр-1 говорят обо мне. Я стараюсь работать лучше на тренировках и в матчах, показывать все, что умею. Надеюсь, это поможет достичь нашей цели — попасть в еврокубки. Именно к этому мы стремимся и будем за это бороться.

Конечно, мне понадобилось некоторое время на адаптацию, но я счастлив, что перешел сюда. Ребята в команде просто невероятные, и шаг за шагом я добавляю. Надеюсь помочь команде и в следующих матчах", — подытожил румынский футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 проведет домашний матч против ковалевского Колоса.