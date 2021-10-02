Украина

Наставник львовского клуба поделился своими мыслями после игры с Днепром-1.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды в матче десятого тура УПЛ против Днепра-1 (0:1).

"Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, особенно во второй половине игры. Не хватило, наверное, удачи, когда полностью переиграна команда Днепр-1 – по моментам, по качеству игры. Очень жалко проигрывать такие матчи.

Проанализировали Днепр-1, очень хороший гол забил Довбик. Якимец и Романчук должны были создавать ситуации два против одного. К сожалению, на второй минуте они не справились. Сама игра диктовала нам больше атаковать. По тем моментам, что мы создали, мы превзошли Днепр-1 по всем показателям.

Думаю, мы минимально, на что мы заслуживали, – это ничья. Удача была на стороне Днепра-1, а от нас отвернулась. Но удача любит сильные команды – я вижу динамику, и она дает оптимизм, что мы движемся правильно", — сказал Дулуб в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Львов — Днепр-1.