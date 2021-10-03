Украина

Football.ua представляет анонс 10-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Минаем.

Десятый тур украинской Премьер-лиги в своей воскресной части будет содержать поединок в Харькове, где местный Металлист 1925 намерен развить победную серию поединков до трех матчей кряду, а соперники в лице закарпатского Миная в ответ попытаются вновь вспомнить вкус побед под руководством Николая Цымбала.

Металлист-1925 — Минай

Воскресенье, 3 октября, 17:00. Стадион ОСК Металлист, Харьков. Виталий Романов (Днепр) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Коллектив Валерия Кривенцова свой дебютный сезон в рамках УПЛ начал с перспективного успеха против львовского Руха (2:1), однако затем не сумел поддержать собственные начинания, и уступил в ходе противостояний с сильнейшими командами страны. Особого геройства во встречах против Шахтера, Динамо Киев, Днепра-1 и Ворсклы от 1925 никто не ожидал, однако последовавшая затем беззубая игра против ПФК Львов (0:0) подчеркнула, что поражения повлияли на общую психологию команды. К счастью, затем последовал успешный кубковый матч против Эпицентра из Дунаевцев (1:0), и уже после него была обыграна черниговская Десна на ее поле (2:1).

Василий Кобин был уволен с поста главного тренера закарпатского Миная — подобная новость посреди недели сразу же заставила заглянуть в календарь в поисках текущего года, так как примерно в этом же отрезке прошлого сезона результаты выступлений Миная были в равной степени неудачными, что позволяло задуматься о грядущей отставке наставника данного клуба. На этот, раз руководство тянуть с решением долго не стало: восемь матчей без побед — отставка. И даже стартовая победа над Александрией (1:0) или ничья против Шахтера (1:1). Николай Цымбал — уже знакомый нам по прошлому сезону специалист, и вновь ему предстоит вытягивать команду из затяжного кризиса.

Ориентировочные составы

История противостояний:

Всего матчей: 2 (2 победы Миная);

На поле Металлиста 1925: 1 матч (1 победа Миная);

Разница забитых и пропущенных голов: 2-4 в пользу Миная;

Самый результативный матч: победа Миная 3:2 (2019).