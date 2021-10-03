Украина

Голкипер Шахтера прокомментировал матч с Динамо.

В заключительном матче 10-го тура УПЛ киевское Динамо в родных стенах не сумело переиграть донецкий Шахтер (0:0).

Голкипер "горняков" Андрей Пятов прокомментировал результат матча.

"У Динамо три очка отрыва, они играли на контратаках. Где-то успешно, где-то нам не хватило чтобы забить. Дистанция еще длинная, вся борьба впереди. Результат матча говорит сам за себя, никто не хотел проиграть — игра была до забитого мяча",- сказал Пятов в эфире Профутбол.

Также футболист прокомментировал свое возвращение в сборную Украины.

"У меня всегда была вторая молодость. Просто появился шанс и я им пользуюсь. У нас здоровая конкуренция, Толя (Трубин — прим.) получил травму, поддерживал и настраивал себя. Дальше решает тренер",- заявил голкипер сборной Украины.