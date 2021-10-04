Украина

Румынский тренер выдал комплимент футболисту "горняков".

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу после очной встречи назвал футболиста Шахтера, который заслужил вызов в сборную Бразилии.

"Что касается игроков Шахтера, на мой взгляд лучшим сегодня был Алан Патрик. Считаю, что он заслуживает вызов в сборную Бразилии, так же как раньше вызывались в сборную бразильцы Шахтера.

Я говорю не как тренер Динамо, а как человек, который любит и знает футбол. Он заслуживает того, что стабильно играет сейчас. В одно время ему было тяжело пробиться в основу. Но благодаря президенту Шахтера Ринату Ахметова он остался в команде и стал очень хорошим футболистом", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Отметим, что на счету Алана Патрика есть десять матчей в составе сборной Бразилии до 20 лет — он смог отметиться одним голом.

Напомним, что ранее Шахтер получил предложение по Алану Патрику от клуба из МЛС.