Украина

Наставник "бело-синих" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в поединке десятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:0).

"Равная игра была. У нас были моменты в первом тайме. Соперник во втором тайме выглядел чуть свежее. Техничные, быстрые игроки. Наверное, чуть более отдохнувшие. Потому что у наших много матчей за сборную, накапливается усталость.

Но была хорошая игра. Были две команды, которые хотели выиграть. Шахтер с одной организацией игры, мы – с другой. Это была хорошая игра равных соперников. Мне кажется, результат показывает то, что было на поле.

Изменения после игры за Суперкубок Украины? Было гораздо больше ошибок в матче за Суперкубок, чем сегодня. Скорее всего, наши центральные защитники очень молоды, они допускают ошибки. Сегодня их было меньше, чем в Суперкубке.

В Шахтере очень быстрые и техничные игроки. Это селекция, которую они ведут уже давно во главе с Ахметовым. Этим игрокам нельзя было оставлять свободные зоны, чтобы они проникали туда. Мы это старательно делали и нивелировали скорость и технику бразильцев за счет хорошей перестройки и перекрываний зон.

Отсутствие Миколенко? Буквально на днях травмировались и Миколенко, Вербич получили вчера на тренировке удары, и Шепелев. Эти травмы не позволили им играть сегодня. Насколько серьезно у Миколенко – мы еще не знаем. Доктор сделает МРТ, после чего будет принято решение. Помимо травмированных, у нас есть футболисты. Будем восстанавливать", — сказал Луческу в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Динамо — Шахтер.