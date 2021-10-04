Украина

Хавбек полтавской Ворсклы забил два мяча в ворота Ингульца.

Полузащитник полтавской Ворсклы Оливье Тилль признан лучшим игроком десятого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В поединке минувшего уик-энда против Ингульца (3:0) 24-летний люксембуржец оформил дубль, благодаря чему вышел на первое место в чемпионате Украины по системе гол+пас.

В нынешнем сезоне Тилль провел девять поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

По итогам голосования хавбек полтавчан опередил нападающего Днепра-1 Артема Довбика и своего одноклубника Рангела.

Ранее сообщалось, что лучшим тренером 10 тура УПЛ был признан коуч Динамо Мирча Луческу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.