Хавбек полтавской Ворсклы забил два мяча в ворота Ингульца.
Оливье Тилль, УПЛ
04 октября 2021, 11:59
Полузащитник полтавской Ворсклы Оливье Тилль признан лучшим игроком десятого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
В поединке минувшего уик-энда против Ингульца (3:0) 24-летний люксембуржец оформил дубль, благодаря чему вышел на первое место в чемпионате Украины по системе гол+пас.
В нынешнем сезоне Тилль провел девять поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.
По итогам голосования хавбек полтавчан опередил нападающего Днепра-1 Артема Довбика и своего одноклубника Рангела.
Ранее сообщалось, что лучшим тренером 10 тура УПЛ был признан коуч Динамо Мирча Луческу.
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