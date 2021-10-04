Украина

76-летний румынский специалист не позволил переиграть себя Роберто Де Дзерби во второй раз подряд.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу признан лучшим наставником десятого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В минувший уик-энд, Динамо под руководством 76-летнего румынского специалиста на своем поле расписало мировую против донецкого Шахтера (0:0). За эту игру Мистер получил 4,6 балла от Всеукраинского объединения тренеров.

Благодаря ничейному результату Динамо остается на вершине турнирной таблицы УПЛ, опережая Шахтер на три очка.

Напомним, в двух минувших турах УПЛ лучшим признавался главный тренер Зари Виктор Скрипник.

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