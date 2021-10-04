76-летний румынский специалист не позволил переиграть себя Роберто Де Дзерби во второй раз подряд.
Мирча Луческу, УПЛ
04 октября 2021, 11:40
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу признан лучшим наставником десятого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
В минувший уик-энд, Динамо под руководством 76-летнего румынского специалиста на своем поле расписало мировую против донецкого Шахтера (0:0). За эту игру Мистер получил 4,6 балла от Всеукраинского объединения тренеров.
Благодаря ничейному результату Динамо остается на вершине турнирной таблицы УПЛ, опережая Шахтер на три очка.
Напомним, в двух минувших турах УПЛ лучшим признавался главный тренер Зари Виктор Скрипник.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.