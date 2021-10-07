Украина

В список вошли игроки 2004 года рождения.

Полузащитник Днепра-1 Егор Ярмолюк попал в список топ-60 лучших молодых талантов среди футболистов во всем мире по версии The Guardian, в котором учитывались только игроки 2004 года рождения.

Помимо Ярмолюка, в рейтинг попал новичок донецкого Шахтера Винисиус Тобиас. Он станет игроком "горняков" в феврале 2022 года, а пока он выступает за Интернасьонал U-20.

Несмотря на свои 17 лет, Ярмолюк уже провел 17 матчей за первую команду Днепра-1, забив один гол в Кубке Украины. На его счету четыре игры за молодежную сборную Украины.

"Ярмолюка сравнивают с Ярмоленко. Он силен в обращении с мячом, как и Андрей, и может сыграть на фланге. Ярмолюк трудолюбивый, неутомимый хавбек, которому можно доверить мяч, потому что он здорово видит поле и имеет выдающийся футбольный интеллект", — сказано в описании 17-летнего украинца.

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