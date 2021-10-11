Украина

Специалист не захотел отвечать на вопрос о полузащитнике.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отказался комментировать ситуацию с полузащитником Русланом Малиновским.

На пресс-конференции перед матчем с Боснией и Герцеговиной на вопрос одного из журналистов о хавбеке Аталанты наставник ответил: "Без комментариев".

Малиновский не получил вызов в сборную Украины на матчи с Финляндией и Боснией и Герцеговиной после того, как преждевременно покинул предыдущий сбор национальной команды.

Ранее Малиновский заявлял, что готов вернуться в сборную Украины в любой момент.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.