ЧМ-2022. Отбор

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины — о ситуации с Малиновским.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков больше не собирается комментировать ситуацию с Русланом Малиновским ввиду того, что в Украине никому правда не нужна.

"Малиновский? Я думал это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, стать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал насчет Малиновского.

[Читайте также] Вызвать нельзя не вызвать: разбираем конфликт Петракова с Малиновским

Я уже сказал всю правду, но она никому в нашей стране не нужна. Меня научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего говорить не буду", — сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что Руслан Малиновский не получил вызов в сборную на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины.