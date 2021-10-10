ЧМ-2022. Отбор
Любителей футбола ожидает важнейший поединок между украинцами и боснийцами.
фото УАФ
10 октября 2021, 13:00
Домашняя встреча сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 станет очередным испытанием для всех украинских болельщиков, ведь во многом борьба "желто-синих" за поездку в Катар будет зависеть именно от результата предстоящего матча.
Данный поединок состоится во вторник, 12 октября, на Арене Львов во Львове. В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:30, а непосредственно сам матч – в 21:45.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение коллективу Александра Петракова.
Также стоит напомнить, что после завершения поединка Украина — Босния и Герцеговина на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.
Положение дел в таблице группы D:
|ГРУППА D
|1
|
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8
|3
|5
|12
|2
|
|Украина
|6
|1
|5
|0
|8
|7
|1
|8
|3
|
|Босния и Герцеговина
|5
|1
|3
|1
|7
|6
|1
|6
|4
|
|Финляндия
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|5
|
|Казахстан
|6
|0
|3
|3
|5
|10
|-5
|3
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