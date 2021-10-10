ЧМ-2022. Отбор

Любителей футбола ожидает важнейший поединок между украинцами и боснийцами.

Домашняя встреча сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 станет очередным испытанием для всех украинских болельщиков, ведь во многом борьба "желто-синих" за поездку в Катар будет зависеть именно от результата предстоящего матча.

Данный поединок состоится во вторник, 12 октября, на Арене Львов во Львове. В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:30, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение коллективу Александра Петракова.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Украина — Босния и Герцеговина на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Положение дел в таблице группы D:

ГРУППА D 1 Франция 6 3 3 0 8 3 5 12 2 Украина 6 1 5 0 8 7 1 8 3 Босния и Герцеговина 5 1 3 1 7 6 1 6 4 Финляндия 5 1 2 2 5 7 -2 5 5 Казахстан 6 0 3 3 5 10 -5 3

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