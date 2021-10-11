Украина

Football.ua предлагает вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

Сборная Украины готовится к очередному поединку в отборе на чемпионат мира-2022 – против команды Боснии и Герцеговины.

Перед домашним поединком исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков посетит пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов. Пресс-конференция состоится 11 октября и начнется в 12:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Петракова



Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.