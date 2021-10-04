Украина

Футболисты останутся в киевском клубе.

Киевское Динамо сообщила о подписании новых контрактов с вратарем Георгием Бущаном и защитником Ильей Забарным.

Новые контракты с футболистами рассчитаны на пять лет, до 2026 года.

Бущан перешел в академию Динамо в 14 лет, а дебютировал за основу в 2017 году в матче УПЛ против Стали.

Что касается Забарного, то его дебют за основную команду "бело-синих" состоялся в 2020 году в игре против Десны.

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