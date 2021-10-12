Украина

Защитник "сине-желтых" поделился своими ожиданиями перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Босния – очень хорошая команда. Они тоже победили. Будем давать бой, легко и просто отдавать свои очки не будем. Свое нужно забирать, не отдавать никому.

Это моя первая игра за сборную во Львове при зрителях. Надеюсь на поддержку болельщиков. Дайте жару", — сказал Забарный в эфире YouTube-канала vZbirna.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.