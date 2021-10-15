Украина

Наставник харьковского клуба посочувствовал своему коллеге из Мариуполя.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий поединок одиннадцатого тура УПЛ против Мариуполя.

"Думаю, будет очень интересная игра и в тактическом плане, и в плане реализации своих возможностей.

Моя работа в Мариуполе и та, что ведется сейчас — совершенно разная. Хотя мы с Остапом Маркевичем где-то одинаковые. У него средний возраст команды 19 лет, может, чуть больше, у меня было 20. Поэтому знаю, что такое быть в ситуации, в которой он оказался. Но нужно терпеть", — сказал Кривенцов в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Мариуполь — Металлист 1925 пройдет завтра, 16 октября, в 14:00 по киевскому времени.