Украина

Хавбек "горняков" рассказал о мыслях после возвращения из расположения национальной команды.

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко рассказал о своем возвращении из молодежной сборной Украины в расположение "горняков" перед матчем с луганской Зарей.

"Только вернулись из сборной U-21. У нас было восстановление, легкий фитнес после тяжелых матчей. Но уже втягиваемся в рабочий процесс. Настроение – супер. Все вернулись из сборных. Кто-то с положительными эмоциями, кто-то – нет.

В этом трудность профессиональных футболистов – перестроиться с матчей сборных на клуб. Но думаю, тут все большие профессионалы, все будет хорошо.

Знаем, что Заря – очень непростая команда, которая постоянно борется за еврокубки. Ожидаем нелегкого матча и победы", – приводит слова Бондаренко пресс-служба "горняков".

Напомним, что матч Шахтер — Заря состоится сегодня, 15 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.