Наставник харьковского клуба поделился своими мыслями о новом игроке команды.
Валерий Кривенцов, ФК Металлист 1925
15 октября 2021, 11:39
Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал подписание грузинского защитника Соломона Кверквелию.
"Это квалифицированный, опытный игрок, который сыграл за национальную сборную Грузии более 40 матчей, чемпион России. Я думаю, что он очень качественное усиление для нашей команды, тем более, учитывая, какие матчи нас ждут впереди. Через три дня на четвертый, Кубок Украины. А у нас как раз есть недобор в линии защиты. Поэтому мы на него очень сильно рассчитываем", — приводит слова Кривенцова пресс-служба харьковчан.
Свой ближайший матч Металлист 1925 проведет против Мариуполя в гостях. Игра 11 тура УПЛ состоится завтра, 16 октября, в 14:00 по киевскому времени.