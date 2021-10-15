Украина

Наставник харьковского клуба поделился своими мыслями о новом игроке команды.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал подписание грузинского защитника Соломона Кверквелию.

"Это квалифицированный, опытный игрок, который сыграл за национальную сборную Грузии более 40 матчей, чемпион России. Я думаю, что он очень качественное усиление для нашей команды, тем более, учитывая, какие матчи нас ждут впереди. Через три дня на четвертый, Кубок Украины. А у нас как раз есть недобор в линии защиты. Поэтому мы на него очень сильно рассчитываем", — приводит слова Кривенцова пресс-служба харьковчан.

Свой ближайший матч Металлист 1925 проведет против Мариуполя в гостях. Игра 11 тура УПЛ состоится завтра, 16 октября, в 14:00 по киевскому времени.