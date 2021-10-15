Украина

Наставник львовян поделился своими ожиданиями перед игрой с Динамо.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал предстоящий поединок одиннадцатого тура УПЛ против киевского Динамо.

"У Динамо есть топ-тренер. Луческу – действительно Мистер, который перевернул Динамо в прошлом сезоне и продолжает делать в этом. Команда организованная с хорошей ротацией футболистов.

Единственное – нам нужно угадать их состав. Потому что были матчи сборных, ясно что футболисты, сыгравшие 90 минут, скорее всего, не будут использованы. Это своего рода гадание на кофейной гуще по составу соперника.

Какой футбол ждать от Львова? Хочется видеть сбалансированный футбол. Мне очень хочется, чтобы наша команда наконец поймала баланс между обороной и атакой – тогда легче выстраивается игра в атаке", — сказал Дулуб в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Львов — Динамо состоится в субботу, 16 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.