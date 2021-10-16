Украина

Молодой хавбек "горняков" рассказал об ошибках юности, из-за которых он не сразу заиграл за донецкий клуб.

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал тот период в клубе, когда "горняками" руководил португальский специалист Паулу Фонсека.

"Я понимаю, где я был неправ и какие моменты не стоило делать. Сейчас смотрю на все эти вещи другими глазами. Я понял, над чем мне стоит работать вне поля. Это касается и бытового плана, и спортивного. Нужно контролировать свое питание, вес. Важно понимать, чего ты хочешь от своего тела, как ты его планируешь строить, что ты потребляешь и что планируешь с этого получить.

Прямых конфликтов с кем-то при Фонсеке у меня не было, я не конфликтный человек. Возможно, были какие-то вещи, которые не стоило делать, либо сейчас я поступил бы по-другому. Может я играл не так, как кто-то бы этого хотел. Но мне хотелось просто играть в футбол, не задумываясь о том, что я делал.

Много вещей нужно было делать более просто. Ничего не выдумывать, не брать с кого-то пример, который кажется тебе правильным. Возможно, мне стоило быть проще и больше слушать то, что мне говорят", — сказал Мудрик в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Ранее Мудрик рассказал о том, как ему работается при новом главном тренере "горняков" Роберто Де Дзерби.