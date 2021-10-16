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Сергей Палкин поделился своими мыслями после игры "горняков" с Зарей.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал разгромную победу "горняков" в матче одиннадцатого тура УПЛ против луганской Зари (6:1).

"Первый тайм вообще был шикарный – мне кажется, лучший первый тайм, который мы видели в исполнении Шахтера, тем более с такой командой, как Заря. Надо отдать им должное: они тоже играют в открытый футбол, что очень сложно с нами. Сама игра мне очень понравилась. Второй тайм смотрел налегке и только загибал пальцы, сколько голов мы забили. Вся команда сыграла просто шикарно!

Фернандо показал серьезный уровень. Если он так будет продолжать, то, я думаю, станет ключевым футболистом нашей команды. Хочу поздравить болельщиков, потому что такой футбол можно сидеть и смотреть, по большом счету, бесконечно. Сегодня – аплодисменты. Интересно то, что даже во втором тайме, выигрывая с таким счетом, команда бежала вперед и хотела забивать все больше и больше. Это то, чего нам порой не хватало. Еще раз хочу поздравить ребят, они молодцы.

Игра Фернандо? Во-первых, он в аренде был, и там тоже у него были травмы. Возвращался – опять получал травму. Ему нужно просто поймать стабильность с точки зрения того, чтобы меньше было таких травм. Понятное дело, это не от него зависит, но мы хотим просто ему этого пожелать и думаем, что все будет нормально. Если Фернандо будет так же отдаваться на поле, на таком ходу, он станет очень серьезно расти. При всем этом он мог забивать еще плюс два или три гола. Вообще, мы показали красивый футбол, создали много моментов: должно было быть восемь или девять мячей.

Выступление Педриньо на позиции девятки? Он набирает. Играет, по большому счету, ложную девятку, появляется во всех зонах на поле. Думаю, в какой-то момент, учитывая, что Траоре нет, он может временно заменить его на этой позиции.

Сложные прошлые матчи с Зарей? Насколько я помню, мы уже четыре поединка не выигрывали у Зари. Волнение было, наверное, даже больше, чем перед матчем с Динамо, потому что у Динамо то мы выигрываем, а у Зари, к сожалению, нет. Важная победа, особенно с таким счетом, придаст нашим ребятам уверенности перед поединком с Реалом. Дарио в перерыве ходил в раздевалку, и я знаю, что тренер даже где-то недоволен, что мало забиваем, – нужно еще больше.

Нет оснований говорить, что мы не уверены или в плохом настроении. Игра с Зарей должна подбодрить команду и показать, что мы очень многое можем на поле, и с сильными соперниками в том числе", — приводит слова Палкина пресс-служба "горняков".

На Football.ua доступен видеообзор матча Шахтер — Заря.