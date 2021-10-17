Украина

Полузащитник Мариуполя прокомментировал исход поединка его команды против Металлиста 1925.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь на своем поле потерпел шестое поражение кряду, несмотря на то, что лидировал фактически от самого старта поединка против харьковского Металлист 1925 (1:2).

Мариуполь — Металлист 1925 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "приазовцев" Олег Очеретько прокомментировал выступление своей команды в данном поединке.

"Наверное, в чем-то нам не хватало техники в завершении. У Кащука было два момента для того, чтобы забить. Как видите, так получилось, что ничего хорошего для нас не сложилось.

Мне кажется, что гол Марлисона — ключевой момент в матче. Он перевернул игру. Когда соперники забили, а до этого — мы не забили свои моменты, то этот гол, конечно, повлиял на всю оставшуюся игру", — подытожил футболист.

В следующем туре Мариуполь сыграет в гостях против ровенского Вереса.