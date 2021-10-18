Универсал Ворсклы прокомментировал победу своей команды над Александрией.
Александр Скляр, фото ФК Ворскла Полтава
18 октября 2021, 09:58
В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла одержала гостевую победу над Александрией (2:1), благодаря чему вернула себе вторую строчку в турнирной таблице.
Александрия — Ворскла 1:2 Видео голов и обзор матча
После финального свистка, полузащитник команды Юрия Максимова прокомментировал ход отчетного поединка.
"Мы настраивались на тяжелую игру — против Александрии у нас всегда получаются очень тяжелые игры. Плюс, команда соперников сейчас показывает хороший футбол.
Как мы и предполагали, игра на чужом поле проходила не на жизнь, а на смерть", — кратко подытожил футболист.
В следующем туре полтавская Ворскла сыграет домашний матч против донецкого Шахтера.