Украина

Универсал Ворсклы прокомментировал победу своей команды над Александрией.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла одержала гостевую победу над Александрией (2:1), благодаря чему вернула себе вторую строчку в турнирной таблице.

Александрия — Ворскла 1:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник команды Юрия Максимова прокомментировал ход отчетного поединка.

"Мы настраивались на тяжелую игру — против Александрии у нас всегда получаются очень тяжелые игры. Плюс, команда соперников сейчас показывает хороший футбол.

Как мы и предполагали, игра на чужом поле проходила не на жизнь, а на смерть", — кратко подытожил футболист.

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет домашний матч против донецкого Шахтера.