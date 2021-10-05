Украина

Игорь Суркис поделился своими мыслями после матча с Шахтером.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал игру своей команды в матче десятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:0), а также рассказал о перспективной молодежи киевского клуба.

Я не могу сказать, положительный или отрицательный этот результат. Мы идем впереди в турнирной таблице, поэтому понятно, что Шахтер хотел победить и догнать нас. Это была одна из ключевых игр в чемпионате. Мы прилетели в Киев только в четверг, поэтому считаю, что в тяжелом графике, в котором сейчас находится команда, это хороший результат.

Реванш после матча за Суперкубок Украины? Чемпионат и Суперкубок – это разные турниры. Сейчас надо забывать и Суперкубок, и встречу с Баварией. Бавария тоже проиграла в минувшем туре чемпионата, так что нет непобедимых команд.

Мы провели достойную игру. Могли и выиграть, забей в первом тайме Витиньо, а могли и проиграть на последних секундах. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем до последней секунды. Хочу еще раз сказать, что мы находимся во главе турнирной таблицы и провели одну из ключевых игр. Но, к сожалению, за ничью в таких важных играх не дают два-три очка. Можно заработать только один балл, как и с другими командами. Поэтому я удовлетворен сегодняшней игрой. Команда не успела до конца восстановиться, но проявила характер.

НСК Олимпийский болел за Динамо? Это естественно, ведь мы играем в своем родном городе, а причины переезда Шахтера в Киев вы знаете сами. Поэтому в том, что стадион болел сегодня за киевское Динамо, нет ничего удивительного. Если бы мы встречались в Донецке – дай Бог, чтобы это когда-нибудь произошло – то стадион там болел бы за Шахтер. Но в Киеве была и остается одна команда.

Слова в раздевалке в адрес команды? Я поблагодарил ребят за игру и самоотдачу, за то, что они сумели собраться. Помимо всего прочего, у нас на тренировке травмировался Миколенко, выбыл Шепелев, а Вербич, выход которого планировался в стартовом составе, повредил колено на разминке. Из-за накопленной усталости есть проблемы. Сейчас часть игроков отправится в сборные, а те футболисты, которые останутся, начнут подготовку к игре во Львове и двум матчам с Барселоной, в которых, думаю, будет решаться наша дальнейшая еврокубковая судьба. Мистер сказал в раздевалке, что мы должны помнить о ближайших важных играх.

Динамовская академия – передовая в Украине? Люди видят, какое количество представителей Динамо вызваны в национальную и молодежную сборные, видят успехи нашей команды U19, победившей со счетом 4:0 Бенфику и Баварию. Поэтому считаю, что у нас есть хорошая перспективная молодежь, но ей нужно не останавливаться на достигнутом, а прогрессировать и стремиться попасть в основной состав. Считаю, что у Динамо есть хорошая перспектива, прежде всего, в собственных воспитанниках, и приятно, что в матче с Шахтером играло столько украинцев. В этой игре Мистер выпустил в стартовом составе и бразильца Витиньо, чего никто не ожидал. Считаю, что он сыграл достойный матч и показал, что является боевой единицей, которая будет только расти. Это то, о чем Мистер говорил, когда просил этот трансфер", — приводит слова Суркиса пресс-служба "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Георгий Бущан и Илья Забарный подписали новые контракты с Динамо.