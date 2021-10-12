Украина

Футболисты национальной команды отреагировали на свои рейтинги в FIFA 22.

Накануне поединка отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, футболисты "сине-желтых" получили свои карточки из FIFA 22.

Вручение карточек из футбольного симулятора от президента УАФ Андрея Павелко прошло в зале, где собрались игроки национальной команды.

Больше всех своей карточке "обрадовался" один из лидеров команды Андрей Ярмоленко, которому снова поставили довольно низкую скорость — 61, которая вызвала улыбку на лицах всех присутствующих. Таймкод — 8:41.

Отметим, что самым рейтинговым украинцем в FIFA 22 является невызванный в расположение сборной Украины Руслан Малиновский — 81, а вместе с ним первое место делит Марлос с таким же рейтингом. После них идут Александр Зинченко и Виктор Цыганков.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.