Украина

Защитник "повесил бутсы на гвоздь".

Легендарный защитник харьковского Металлиста, Днепра и сборной Сенегала Папа Гуйе принял решение завершить карьеру.

"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам Металлиста, со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.

Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.

Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы Металлиста еще впереди! Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба", — сказал Гуйе.

За свою карьеру центрбек поиграл за Дуан, Волынь, Актобе, Карпаты, Металл и еще один менее известный клуб.

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