Украина

Харьковский клуб не был заинтересован в продаже лидера обороны своей команды.

Вице-президент харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал, что экс-защитник команды Папа Гуйе мог перейти в итальянский чемпионат за 25 миллионов евро.

"Единственного, кого мы не продавали – Папа Гуйе. Мы играли в атакующий футбол, он обладал очень сильной дистанционной скоростью. Я защитника с такой дистанционной скоростью не видел.

Когда играешь первым номером, то все равно нарываешься на несколько контратак. И он эти моменты за счет своей скорости гасил, очень много пользы приносил. Мы и в Лиге Европы играли, против очень быстрых футболистов, но он справлялся. За него предлагали серьезные деньги, но это была наша позиция.

Когда мы сыграли с Сампдорией первую игру, и обыграли со счетом 1:0, позвонили из Италии серьезные люди, не назвали клуб, но назвали цифру – в районе 25 млн евро. Мы не хотели его продавать вообще. Это тот футболист, который... Вот Ринат Леонидович смотрите как просчитал. Когда 25 миллионов за Тайсона давал Милан, за 31-летнего игрока, а он не продал.

А почему? Потому что Тайсон давал результат. Результат приносил больше денег. Папа – столб всей команды. Второго бы мы такого не нашли. Совсем другой результат мог быть", — сказал Красников в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Ранее Красников рассказал, что рекомендовал Шахтеру подписать Фреда.