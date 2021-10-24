Защитник Ворсклы прокомментировал неудачный для его команды исход дуэли против дончан.
Игорь Пердута, фото ФК Ворскла Полтава
24 октября 2021, 06:45
В центральном поединке в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле уступила донецкому Шахтеру, большую часть игрового времени проведя в меньшинстве из-за удаления Оливье Тилля в середине первого тайма (0:2).
Ворскла — Шахтер 0:2 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, защитник команды Юрия Максимова Игорь Пердута дал свою оценку выступлению полтавчан в этой игре.
"Старались контролировать мяч, а не играть исключительно вперед. Более-менее, как мне кажется, у нас это получалось. Игру сломало удаление, однако, к сожалению, ничего с этим поделать было нельзя.
Класс футболистов Шахтера, так или иначе, сказывается на игре. Один на один против них очень тяжело играть, а когда речь идет об 11 на 10… Очень сложно. Соперники постоянно играют в Лиге чемпионов — очень высокий уровень.
Во второй половине матча мы полностью сели к своим воротам, поэтому моментов для гола с нашей стороны не было совершенно. Старались что-то показать, но против такого соперника в таких условиях это очень сложно", — с сожалением заключил футболист.
В следующем туре полтавская Ворскла будет на своем поле принимать одесский Черноморец.