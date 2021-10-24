Украина

Защитник Ворсклы прокомментировал неудачный для его команды исход дуэли против дончан.

В центральном поединке в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле уступила донецкому Шахтеру, большую часть игрового времени проведя в меньшинстве из-за удаления Оливье Тилля в середине первого тайма (0:2).

Ворскла — Шахтер 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник команды Юрия Максимова Игорь Пердута дал свою оценку выступлению полтавчан в этой игре.

"Старались контролировать мяч, а не играть исключительно вперед. Более-менее, как мне кажется, у нас это получалось. Игру сломало удаление, однако, к сожалению, ничего с этим поделать было нельзя.

Класс футболистов Шахтера, так или иначе, сказывается на игре. Один на один против них очень тяжело играть, а когда речь идет об 11 на 10… Очень сложно. Соперники постоянно играют в Лиге чемпионов — очень высокий уровень.

Во второй половине матча мы полностью сели к своим воротам, поэтому моментов для гола с нашей стороны не было совершенно. Старались что-то показать, но против такого соперника в таких условиях это очень сложно", — с сожалением заключил футболист.

В следующем туре полтавская Ворскла будет на своем поле принимать одесский Черноморец.